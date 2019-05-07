На конкурс «Цифровой прорыв» подали заявки 50 тыс. человек

Более 50 тыс. человек заявились на конкурс «Цифровой прорыв», причем 20 тыс. из них – за последнюю неделю, сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

«Мы рады видеть такой позитивный отклик от специалистов со всей России – заявочная кампания не сбавила оборотов даже в дни майских праздников. Впереди еще несколько выходных, праздничных дней, и мы надеемся после них приветствовать еще одну волну новых участников», – приводит «ФедералПресс» слова руководителя проекта Олега Мансурова.

По данным организаторов, наибольшее количество заявок пришло из Москвы и Санкт-Петербурга.

Заявочная кампания «Цифрового прорыва» продлится до 12 мая. После этого потенциальные участники пройдут онлайн-тестирование, по итогам которого лучшие из них отправятся на региональный этап. Он будет проводиться в формате хакатонов – молодым айтишникам, дизайнерам и управленцам в командах за 36 часов предстоит создать прототипы цифровых продуктов.

«Цифровой прорыв» – крупнейший кадровый ИТ-конкурс страны. Мы видим, что интерес к проекту проявляют и начинающие карьеру молодые специалисты, и команды с богатым профессиональным опытом. Уверен, что по итогам 40 региональных хакатонов мы получим много прорывных идей и прототипов продуктов», – сказал заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

У победителей конкурса будет возможность запустить собственный бизнес, получить работу в крупных компаниях и грант на развитие своего проекта. Кроме того, лучшим финалистам вручат денежный приз в размере 500 тыс. рублей и грант на обучение «Мастерской управления «Сенеж».