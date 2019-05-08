Курсантки потеряли сознание во время парада на Украине

Три курсантки потеряли сознание в ходе парада ко Дню памяти и примирения в Кривом Роге.

Девушки упали в обморок из-за пониженного давления. Одной из них помощь врачей не потребовалась, передает местный сайт «Первый городской».

Ранее в Донецкой области военнослужащая ВСУ упала в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко, где он рассказывал о вооружении украинский армии.

Это не первый подобный случай на выступлениях Порошенко. В августе 2018 года солдат почетного караула упал в обморок во время речи украинского президента на параде в День независимости Украины в Киеве.

В конце прошлого года во время выступления Порошенко в эфире ток-шоу потеряла сознание уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.