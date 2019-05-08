Беглов попросил правительство поддержать проекты на 440 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой внести 17 инфраструктурных объектов стоимостью около 440 млрд рублей в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Все проекты должны быть реализованы до конца 2024 года, пишет газета «Ведомости», в распоряжении которой оказалась копия письма Беглова.

По данным издания, Медведев уже поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху проработать предложения Беглова. 17 мая в Петербурге Акимов будет встречаться с городскими властями и обсудит эти проекты.

Самый дорогой объект в списке Беглова – пассажирское железнодорожное кольцо внутри Петербурга. В письме впервые названа его ориентировочная стоимость – 170 млрд рублей. Также речь идет о Широтной магистрали, которая прежде называлась Восточным скоростным диаметром, за 156 млрд. Юго-западный железнодорожный в обход города будет стоить 52,2 млрд рублей, транспортно-логистический центр «Бронка» – 12,3 млрд рублей.

Отдельно Беглов отмечает проблему транспортной доступности «Лахта Центра»: на второй этап реконструкции Приморского шоссе, новую дорогу и пешеходный переход нужно еще порядка 10,3 млрд рублей.

В апреле Беглов заявил, что перед Санкт-Петербургом стоит задача участвовать во всех федеральных программах для пополнения городского бюджета.