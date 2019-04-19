Беглов рассказал о привлечении федеральных средств в Петербург

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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Почему отношения с Эстонией важны для России

«Давно не виделись», – заметил Владимир Путин, приветствуя в Москве коллегу – президента Эстонии Керсти КальюлайдФото: Alexander Nemenov/Pool/Reuters
«Бесполезно разговаривать с Прибалтикой или Польшей, разговаривать нужно с США или Германией». Эту позицию часто можно встретить в СМИ и в интернете, но она ошибочна. Визит президента Эстонии в Москву после долгого перерыва – это значимое событие, дающее нам возможность решать не только вопросы государственной выгоды, но и вопросы чести. Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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Майор не звонит

Дмитрий Ольшанский, публицист
Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
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«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

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Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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            Беглов рассказал о привлечении федеральных средств в Петербург

            19 апреля 2019, 13:32

            Текст: Алина Назарова

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            Перед Санкт-Петербургом стоит задача участвовать во всех федеральных программах для пополнения городского бюджета, заявил в интервью телеканалу "78" врио губернатора города Александр Беглов.

            «Деньги надо искать не у петербуржцев, а для петербуржцев. Это наша принципиальная позиция», – заявил Беглов, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «78».

            По словам врио губернатора, чтобы эффективно пополнять городской бюджет, необходимо участвовать во всех федеральных программах. При этом он заявил, что в 2019 году из-за изменений федерального законодательства Петербург не досчитается 44 млрд рублей.

            Градоначальник сделал акцент на работе, проделанной правительством Петербурга по получению компенсации выпадающих доходов бюджета. Например, из Резервного фонда правительства России были получены 10,6 млрд рублей. Они пойдут на выкуп 15 помещений для медицинских учреждений, четырех зданий для размещения общеобразовательных школ почти на 3,5 тыс. мест и 24 детских сада такого же наполнения. Все эти объекты откроются в новых строящихся микрорайонах. Беглов также напомнил, что часть социальных долгостроев уже удалось ввести в эксплуатацию.

            Кроме того, Беглов рассказал о стратегии развития транспортной инфраструктуры Петербурга. В первую очередь речь здесь идет о строительстве новых станций метро. Так, глава города подчеркнул, что новых станций метро ждет 1 млн пассажиров. К 1 сентября «Метрострой» должен будет успеть открыть три новых станции. До 2030 года в Петербурге должно появиться 29 новых остановочных пунктов. На эти цели ежегодно в городской бюджет будет закладываться не менее 30 млрд рублей. При этом руководство «Метростроя» предупреждено, в случае срыва сроков открытия новых станций, последуют жесткие санкции, вплоть до смены генерального подрядчика.

            Также особое внимание будет уделяться развитию скоростного железнодорожного пригородного сообщения. Беглов напомнил, что в рамках госпрограммы РЖД до 2025 года инвестирует на эти цели в Петербурге 88 млрд рублей. Отдельным пунктом в договоре с РЖД прописаны планы по возведению автомобильных путепроводов. Глава Петербурга заявил, что в ближайшие несколько лет в городе должно быть построено 17 новых путепроводных развязок. Шесть из них возведет РЖД, на 11 других планируется привлечь дополнительные федеральные средства.

            В завершение темы развития транспортной инфраструктуры города Беглов рассказал о планах администрации свести воедино всю транспортную инфраструктуру Северной столицы. При этом метро должно стать связующим звеном. «Нам нужно спланировать всю транспортную инфраструктуру города. Это очень важно. В нее входит метро, электрички, наземный транспорт – автобусное сообщение и скоростной трамвай. Все это мы начинаем связывать в единую систему. … Нам нужно делать вокруг города кольцо», – заявил глава города, сообщает «Пятый канал».

            Беглов также заявил, что ситуация с расселением аварийного дома на Ремесленной, 5 сдвинулась с мертвой точки. «10 семей уже получили ключи, еще 10 семей должны в ближайшее время получить ключи. Всего там 63 человека. И 13 семей отказались от переезда», – сказал Беглов телеканалу «78». По словам главы Петербурга, город продолжит искать приемлемые условия для переезда оставшихся жильцов.

            К чемпионату мира по футболу буквально в полуметре от здания построили мост Бетанкура, но при этом квартиры долго не могли расселить. В 2018 году жильцы устраивали различные акции, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, и обращались за помощью к президенту Владимиру Путину.

            Беглов также пригрозил застройщикам, которые обманывают дольщиков, уголовными делами. По его словам, застройщики должны понимать, что если они не будут выполнять обязательства перед участниками долевого строительства, то кроме банкротства в отношении них будут заведены уголовные дела, «потому что они обманули наших жителей и должны нести полную ответственность», пишет «Коммерсант».

            Напомним, что ранее врио губернатора пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков в Петербурге в 2020 году.

            Беглов также затронул тему переработки отходов, отметил, что власти Санкт-Петербурга рассчитывают передать полигон опасных отходов «Красный Бор» в ведение Министерства природных ресурсов и экологии России до конца года. «Мы сейчас оформляем документы о передаче в федеральную собственность этого полигона. Пока его не передали, мы будем его обслуживать, содержать, чтобы не было никакой экологической проблемы. Мы ставим перед собой вопрос, чтобы в течение этого года мы передали», – сказал Беглов, передает ТАСС.

            Он напомнил, что уже есть договоренность о передаче полигона в ведение Минприроды, при этом город готов отдать все наработки, касающиеся обращения с отходами. «Мы начали разработку проектно-сметной документации о строительстве очистных сооружений и затратили 38 млн рублей. Мы готовы бесплатно передать проектно-сметную документацию, готовы передать технологии, но заберите у нас этот объект. Один город с этой проблемой не справится. Мы договорились, что это возьмет на себя Минприроды», – уточнил Беглов.

            Рекультивация объекта будет проводиться при участии Росатома. По данным врио губернатора, на ликвидацию полигона опасных отходов потребуется шесть–семь лет.

            Полигон «Красный Бор» занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. Он включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Этот список создали в начале 1990-х годов в рамках усилий ХЕЛКОМ по содействию международному сотрудничеству и координации для решения наиболее острых экологических проблем Балтийского моря. За несколько десятков лет работы полигон под Петербургом накопил более двух млн тонн промышленных химических отходов I–IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился, но необходимо решить вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков.


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