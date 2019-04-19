Беглов рассказал о привлечении федеральных средств в Петербург

Перед Санкт-Петербургом стоит задача участвовать во всех федеральных программах для пополнения городского бюджета, заявил в интервью телеканалу "78" врио губернатора города Александр Беглов.

«Деньги надо искать не у петербуржцев, а для петербуржцев. Это наша принципиальная позиция», – заявил Беглов, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «78».

По словам врио губернатора, чтобы эффективно пополнять городской бюджет, необходимо участвовать во всех федеральных программах. При этом он заявил, что в 2019 году из-за изменений федерального законодательства Петербург не досчитается 44 млрд рублей.

Градоначальник сделал акцент на работе, проделанной правительством Петербурга по получению компенсации выпадающих доходов бюджета. Например, из Резервного фонда правительства России были получены 10,6 млрд рублей. Они пойдут на выкуп 15 помещений для медицинских учреждений, четырех зданий для размещения общеобразовательных школ почти на 3,5 тыс. мест и 24 детских сада такого же наполнения. Все эти объекты откроются в новых строящихся микрорайонах. Беглов также напомнил, что часть социальных долгостроев уже удалось ввести в эксплуатацию.

Кроме того, Беглов рассказал о стратегии развития транспортной инфраструктуры Петербурга. В первую очередь речь здесь идет о строительстве новых станций метро. Так, глава города подчеркнул, что новых станций метро ждет 1 млн пассажиров. К 1 сентября «Метрострой» должен будет успеть открыть три новых станции. До 2030 года в Петербурге должно появиться 29 новых остановочных пунктов. На эти цели ежегодно в городской бюджет будет закладываться не менее 30 млрд рублей. При этом руководство «Метростроя» предупреждено, в случае срыва сроков открытия новых станций, последуют жесткие санкции, вплоть до смены генерального подрядчика.

Также особое внимание будет уделяться развитию скоростного железнодорожного пригородного сообщения. Беглов напомнил, что в рамках госпрограммы РЖД до 2025 года инвестирует на эти цели в Петербурге 88 млрд рублей. Отдельным пунктом в договоре с РЖД прописаны планы по возведению автомобильных путепроводов. Глава Петербурга заявил, что в ближайшие несколько лет в городе должно быть построено 17 новых путепроводных развязок. Шесть из них возведет РЖД, на 11 других планируется привлечь дополнительные федеральные средства.

В завершение темы развития транспортной инфраструктуры города Беглов рассказал о планах администрации свести воедино всю транспортную инфраструктуру Северной столицы. При этом метро должно стать связующим звеном. «Нам нужно спланировать всю транспортную инфраструктуру города. Это очень важно. В нее входит метро, электрички, наземный транспорт – автобусное сообщение и скоростной трамвай. Все это мы начинаем связывать в единую систему. … Нам нужно делать вокруг города кольцо», – заявил глава города, сообщает «Пятый канал».

Беглов также заявил, что ситуация с расселением аварийного дома на Ремесленной, 5 сдвинулась с мертвой точки. «10 семей уже получили ключи, еще 10 семей должны в ближайшее время получить ключи. Всего там 63 человека. И 13 семей отказались от переезда», – сказал Беглов телеканалу «78». По словам главы Петербурга, город продолжит искать приемлемые условия для переезда оставшихся жильцов.

К чемпионату мира по футболу буквально в полуметре от здания построили мост Бетанкура, но при этом квартиры долго не могли расселить. В 2018 году жильцы устраивали различные акции, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, и обращались за помощью к президенту Владимиру Путину.

Беглов также пригрозил застройщикам, которые обманывают дольщиков, уголовными делами. По его словам, застройщики должны понимать, что если они не будут выполнять обязательства перед участниками долевого строительства, то кроме банкротства в отношении них будут заведены уголовные дела, «потому что они обманули наших жителей и должны нести полную ответственность», пишет «Коммерсант».

Напомним, что ранее врио губернатора пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков в Петербурге в 2020 году.

Беглов также затронул тему переработки отходов, отметил, что власти Санкт-Петербурга рассчитывают передать полигон опасных отходов «Красный Бор» в ведение Министерства природных ресурсов и экологии России до конца года. «Мы сейчас оформляем документы о передаче в федеральную собственность этого полигона. Пока его не передали, мы будем его обслуживать, содержать, чтобы не было никакой экологической проблемы. Мы ставим перед собой вопрос, чтобы в течение этого года мы передали», – сказал Беглов, передает ТАСС.

Он напомнил, что уже есть договоренность о передаче полигона в ведение Минприроды, при этом город готов отдать все наработки, касающиеся обращения с отходами. «Мы начали разработку проектно-сметной документации о строительстве очистных сооружений и затратили 38 млн рублей. Мы готовы бесплатно передать проектно-сметную документацию, готовы передать технологии, но заберите у нас этот объект. Один город с этой проблемой не справится. Мы договорились, что это возьмет на себя Минприроды», – уточнил Беглов.

Рекультивация объекта будет проводиться при участии Росатома. По данным врио губернатора, на ликвидацию полигона опасных отходов потребуется шесть–семь лет.

Полигон «Красный Бор» занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. Он включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Этот список создали в начале 1990-х годов в рамках усилий ХЕЛКОМ по содействию международному сотрудничеству и координации для решения наиболее острых экологических проблем Балтийского моря. За несколько десятков лет работы полигон под Петербургом накопил более двух млн тонн промышленных химических отходов I–IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился, но необходимо решить вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков.