Бронекатер времен войны отреставрировали в Хабаровске

Хабаровские судостроители отреставрировали памятник с бронекатером, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, сообщила замглавы краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Ишаева.

«Специалисты Хабаровского судостроительного завода, 179-го судоремонтного завода провели реставрацию бронекатера. Бронекатер установили в Хабаровске к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Последний раз его реставрировали в 2005 году, металл за это время подвергся коррозии, а фундамент в виде морской волны, на котором стояло судно, стал разрушаться», – сказала Ишаева, передает ТАСС.

Торжественное открытие памятника «Бронекатер – 302» после реконструкции состоялось в среду в Хабаровске, также прошел праздничный митинг. Как сообщил заместитель генерального директора 179-го судоремонтного завода Петр Карась, во время реставрации был проведен косметический ремонт, корабелы сняли ржавчину, старую краску, заново покрасили судно, отремонтировали фундамент.

По словам Ишаевой, в следующем году планируется провести полное восстановление бронекатера, необходимо отреставрировать палубу.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, ранее вопрос реконструкции осложнялся тем, что памятник не состоял на балансе ни в крае, ни в муниципалитете. В этом году объект на свой баланс приняла администрация Хабаровска.

Бронекатер БК-302 воевал под Сталинградом, в Белоруссии и Германии. Судно также принимало участие в боевых действиях на Амуре во время конфликта на острове Даманский в 1969 году.