Задержаны подозреваемые в похищении сына предпринимателя в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении сына предпринимателя в Подмосковье, сообщили в СК по региону.

По информации следствия, злоумышленники заманили 32-летнего сына предпринимателя в здание в посёлке Измайлово Ленинского района, избили его, а затем вывезли в Люберецкий район, сообщается на сайте СК.

Мужчину удерживали в квартире, при этом от родственников требовали выкуп в размере 20 млн рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории СНТ «Марусин луг» Люберецкого района Московской области задержаны трое подозреваемых в возрасте от 28 до 38 лет, один из которых ранее судим», – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В МВД добавили, что у одного из злоумышленников изъят мобильный телефон, с которого велись переговоры, а также машина, на которой было совершено похищение.

Ранее на юге Москвы четверо неизвестных похитили мужчину на глазах у его жены.