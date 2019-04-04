На юге Москвы мужчину похитили на глазах у его жены

В четверг рядом с торговым центром «Ереван Плаза» четверо неизвестных похитили мужчину на глазах у его жены, рассказал источник в правоохранительных органах.

«В полицию позвонила женщина и заявила, что на улице Большая Тульская рядом с торговым центром «Ереван Плаза» четверо неизвестных в гражданской одежде, двое из которых в масках, похитили ее мужа: затолкали в машину Audi и увезли в неизвестном направлении – передает слова источника новостное агентство «Москва».

Сообщается, что сейчас полиция объявила в Южном административном округе план «Перехват».

В январе в Москве одного рядом с рестораном на Проспекте мира обстреляли и похитили одного из посетителей заведения. Утверждалось, что похищенный – известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России и фигурирующий в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.