Банк России отчитался об убытке в сотни миллиардов рублей

По итогам 2018 года Центробанк получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, говорится в годовом отчете регулятора.

Годом ранее убытки составляли 435,3 млрд рублей, передает ТАСС.

Процентные доходы Центробанка за этот период составили 361,7 млрд рублей. Рост составил 28,2%. Объем активов ЦБ увеличен до 39,4 млрд рублей. По итогам 2017 года он составлял 30,8 млрд рублей.