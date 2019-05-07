Вооруженная группировка поклонников Гитлера задержана в ЦФО

Группировка поклонников Адольфа Гитлера из 30 человек разоблачена в Центральном федеральном округе накануне Дня Победы.

«В ходе обысков, прошедших 7 мая по местам проживания радикалов, изъяты: компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением Адольфа Гитлера и фашистской символики, охолощенные автоматы Калашникова и пистолеты ПМ», – рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Помимо этого, изъяты более 20 ножей, бронежилеты, маскхалаты, ракетницы, биты, резиновые палки, рации, штык-ножи и газовые баллончики.

Как сообщил источник, СК возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества «в отношении лидеров и пяти активистов радикальной структуры».

Он также уточнил, что члены группировки причастны к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.

Ранее российская писательница заявила, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.