Собянин сменил главу департамента ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Гасана Гасангаджиева с должности главы столичного департамента ЖКХ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Освободить Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича от замещаемой должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – сказано в тексте указа.

В то же время мэр назначил на эту должность заместителя главы департамента капремонта Александра Соловьева. Служебный контракт с ним заключен на время, не превышающее срок полномочий мэра Москвы.

Гасан Гасангаджиев был назначен руководителем департамента ЖКХ в сентябре 2017 года.