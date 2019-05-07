США захотели сотрудничать с Россией по контролю над вооружениями

Госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.

Глава Госдепа отметил, что у президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина «состоялся хороший разговор», который, по мнению Помпео, «дает возможность сторонам двигаться вперед», передает ТАСС.

«Президент Трамп осознает, что нам нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор, поэтому нам необходимо убедиться, что у нас есть система, отличающаяся от ДРСМД, которая побудит стороны выполнять требования», – сказал Помпео в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях заседания Арктического совета в Рованиеми.

«Президент [США Дональд Трамп] осознает, что теперь есть третья сторона. Эти договоры были созданы десятилетия назад, когда Китай был другим. Сейчас он представляет геостратегическую угрозу, поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, мы постараемся этого добиться», – подчеркнул госсекретарь.

«Надеюсь, что мы можем начать разговор о такой возможности. Может быть, это слишком амбициозно говорить о такой краткосрочной перспективе. До истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях осталось пару лет. Возможно, нам придется работать в двустороннем формате, но я надеюсь, что диалог пойдет в положительном ключе, чтобы найти возможность рассмотреть трехстороннее сотрудничество. Мир выиграет от этого в значительной степени, мы будем к этому стремиться», – сказал Помпео.

Между тем, в понедельник МИД КНР заявил, что Пекин не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о достигнутом прогрессе на переговорах с Помпео, а также допустил возможность встречи лидеров России и США.

Ранее глава Белого дома рассказал о планируемой «ядерной сделке» России, Китая и США.

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