Работники ритуального бюро похитили с кладбища в Краснодаре надгробные памятники

В Краснодаре задержали троих местных жителей, похищавших с территории Славянского кладбища надгробные памятники из бронзы, сообщает городское управление МВД.

Ущерб от действий злоумышленников превысил 1 млн рублей, говорится на сайте ведомства.

Задержанные регулярно подрабатывали в ритуальной конторе. По их словам, с ноября 2018 года они похитили семь надгробных бюстов. Мужчины совершали кражи при помощи лома и автомобильного троса. Похитив памятник, злоумышленники распиливали его на части, после чего относили в пункт приема металла.

Сейчас все задержанные находятся под стражей. Им грозит до пяти лет лишения свободы, отмечается в сообщении.

Ранее в Саратове за продажу ограды с могилы были осуждены сотрудники похоронного бюро.