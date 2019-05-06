Украинский депутат съездил с женой в романтическую поездку по Крыму

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич подарил своей жене на майские праздники совместное путешествие в Крым, они были в Ялте и Симферополе, сообщает пресс-служба депутата.

«На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок – романтическое автомобильное путешествие в Крым. Практически прямо из Киево-Печерской Лавры – с пасочкой и писанками, освященными Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, – они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных», – говорится в сообщении пресс-службы на Facebook.

К записи добавлены фотографии, на которых депутат позирует на фоне памятника Ленину в Ялте, находится на смотровой площадке с видом на Медведь-гору, с инсталляций «Я люблю Ялту». На одной из фотографий депутат запечатлен на фоне строительства Соборной мечети в Симферополе.

«Очень впечатлил масштаб строительства нового крымско-татарского культурного центра – целый микрорайон!» – гласит подпись под фото.

Шуфрич признался, что за три дня в Крыму «сердце сжалось не раз».

«Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом, и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались… По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло», – приводятся слова Шуфрича в сообщении.

На прощанье супружеская пара бросила в море монетку, чтобы вернуться в Крым.

Ранее Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера, язык и 1300-летняя история.