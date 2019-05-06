Грузовик с туристами упал в реку на Украине

В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль с туристами упал в реку, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

По предварительной информации, 17 человек спасены. Судьба еще шести в настоящее время остается неизвестной.

«На Ивано-Франковщине грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку с высоты около 40 метров. В автомобиле находились 23 человека. 14 человек спаслись самостоятельно, три человека спасены силами Госслужбы по ЧС», – говорится в сообщении МВД в Twitter.

Сейчас идет активная фаза спасательных работ. При этом гражданами каких стран являются туристы, не уточняется.