Акции «Аэрофлота» упали на 3,3% после катастрофы в Шереметьево

Акции авиакомпании «Аэрофлот» на открытии торгов Московской биржи снизились на 3,3% и составили 93,5 рубля за бумагу на фоне авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 10.07 мск акции авиакомпании снижаются на 1,7%, до 95,06 рубля, передает ТАСС.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и лайнер загорелся. На борту находились 78 человек. Выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Погиб 41 человек, в том числе бортпроводник. Для опознания погибших организуют генетическую экспертизу.