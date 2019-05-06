Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в авиакатастрофе пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево.

По словам главы Минздрава России, после ЧП в Шереметьево госпитализированы шесть человек, у них ожоги первой-второй степени, 13-15% тела, передает ТАСС.

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Трое пострадавших находятся в реанимации. «У двух состояние оценивается как тяжелое, у одного – средней степени тяжести», – сообщила Скворцова.

Она также отметила, что многие пострадавшие отравились продуктами горения.

Глава Минздрава России заверила, что всем оказывается вся необходима помощь как в федеральных клиниках, так и в московских больницах. С пострадавшими также работают психологи МЧС России и Института имени Сербского.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при пожаре в Шереметьево поступили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

В воскресенье в Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек. По уточненным данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.