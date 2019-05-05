Появились сведения о состоянии пострадавших при пожаре «Суперджета»

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили рассказал о состоянии пострадавших при пожаре пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево.

По словам Ревишвили, в НИИ Вишневского поступили четыре пациента, в ближайшее время также ожидается поступление тяжелой пациентки на искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.

«У троих, вероятней всего, токсическое [отравление]. Элементов ожогов никаких, надышались видимо дымом. У кого-то сотрясение», – рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии.

Ревишвили уточнил, что пострадавшие, которые находятся в их центре, в сознании и находятся не в крайне тяжелом состоянии. На данный момент они проходят медицинское обследование.

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Кроме того, он сообщил, что часть пострадавших при ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево направили на лечение в Научно-иследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).