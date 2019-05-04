МИД Турции обвинил Израиль в атаке на офис Anadolu

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого информационного агентства Anadolu в секторе Газа подвергся атаке со стороны Израиля.

По словам главы МИД Турции, атака на офис Anadolu в секторе Газа стала «новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля», передает ТАСС.

«Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности», – заявил Чавушоглу.

Напомним, в субботу израильские танки и авиация нанесли удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. В ЦАХАЛ уточнили, что поразили в секторе Газа 120 военных целей радикалов.

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