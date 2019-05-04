Членов СПЧ раскритиковали за политизированное заявление по первомайскому шествию в Петербурге

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов прокомментировал ситуацию с освещением событий на первомайском шествии в Санкт-Петербурге.

«СПЧ, решая исключительно вопросы правозащиты, должен воздерживаться от оценки политической целесообразности любых актов, так как это не является сферой его компетенций, а отнесено в сферу полномочий и приоритетов политических партий и общественных объединений. И ни при каких обстоятельствах СПЧ не имеет права вставать на сторону той или иной политической силы», – говорится в заявлении Борисова, опубликованном на сайте СПЧ.

«К сожалению, не выяснив всех обстоятельств происшедших событий в Санкт-Петербурге 1 мая 2019 года, несколько членов СПЧ потребовали разместить на сайте Совета избыточно политизированное заявление уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге о задержаниях 1 мая, в котором трудно найти правозащитные цели, направленные на содействие законным интересам граждан. Отчет уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, также размещенный на сайте СПЧ 2 мая, содержит множество фотографий с политическими лозунгами и задержаний граждан, но не содержит конкретных рекомендаций ни правоохранительным органам, ни участникам подобных противоправных действий, спровоцировавших задержания. Что вряд ли можно назвать способствующим развитию гражданского общества и общественному диалогу», – подчеркнул Борисов.

Он отметил, что СПЧ неоднократно проводил спецзаседания по вопросам организации массовых публичных мероприятий с участием представителей МВД, Росгвардии, прокуратуры и представителей органов государственной власти. «В ходе всестороннего анализа и обмена мнений сторон вырабатывались заключения, максимально «очищенные» от политики и направленные на развитие российского гражданского общества и защиту прав человека. Наверно, поэтому именно в СПЧ зародился один из правозащитных лозунгов: «Меньше политизации, больше конкретизации!» – добавил он.

«Мы не должны относиться равнодушно и терпимо к нарушению прав и основных свобод. Но мы не можем позволить произвольно повышать уровень свобод (в том числе политических) вопреки праву и законных интересов других граждан. В противном случае, это может обернуться трагедией и многочисленными жертвами. Освобождая общество от связанностей правом и конкретных обязательств по организации разрешенных мероприятий в строгих рамках закона, мы открываем путь в произвол и анархию, разрушая гражданское общество и низвергая верховенство права», – заключил Борисов.

Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод рассказал о провокациях оппозиции во время первомайского шествия в Санкт-Петербурге.

Напомним, замыкавшие первомайское шествие оппозиционеры, которым было согласовано проведение мероприятия, превратили праздничную акцию в политическую. Активисты не отреагировали на призывы сотрудников полиции отказаться от незаконных лозунгов, а после задержания нескольких человек они решили устроить акцию протеста и остановили движение.

Отмечается, что сотрудникам полиции даже пришлось задержать депутата заксобрания Максима Резника, также участвовавшего в провокациях, однако позднее его отпустили.