Пресс-секретарь Беглова завела свой телеграм-канал

Пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина завела собственный телеграм-канал «Барышня в Смольном».

Карпушина в опубликованном на канале видео пообещала рассказывать, что происходит за закрытыми дверями Смольного.

Пресс-секретарь пообещала регулярно наполнять канал контентом, выкладывать туда видео и делиться различными инсайдами.

В первом видео она показала свой кабинет, аппарат специальной связи и пообщалась с Максимом Шаскольским, отвечающим за за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

Стоит отметить, что Карпушина ранее работала тележурналистом и вела передачу «Барышня. Смольный».