В храме Минобороны появится панно с изображением подвига 28 панфиловцев

В храме Минобороны, который возводят в подмосковном городе Кубинка, будет бронзовое изображение подвига 28 панфиловцев, об этом сообщает официальное издание ведомства «Красная звезда».

На северных вратах храма будут горельефы, изображающие самые значимые события Великой Отечественной, сообщает «Красная звезда». К ним авторы отнесли героическую защиту Брестской крепости, оборону Сталинграда, парад на Красной площади в 1941 году, Смоленская, Ржевская и Сталинградская битвы.

На двух отдельных панно будет изображен подвиг 28 панфиловцев и героев обороны Севастополя.

«Глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки, и лица на вратах будут изображены именно с портретным сходством», – рассказал изданию автор панно, скульптор Виталий Шанов.

В декабре 2018 года министр культуры Владимир Мединский сообщил о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев; по его словам, были обнаружены документы, свидетельствующие о достоверности боя, о котором всегда говорили как о символе.