Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов

После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.

Выплаты должны проводиться за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и средств «Уралкалия» в равных долях в этом году. Минстрою и Минфину России поручили предусмотреть расходы из средств федерального бюджета на эти цели до 1 июня 2019 года, передает ТАСС.

В связи с тем, что зона вероятных разрушений может увеличиться, Козак поручил признать аварийными и подлежащими сносу еще 15 многоквартирных домов, а также закончить строительство жилья, которое требуется для переселения оттуда граждан не позднее 1 октября 2021 годы.

В результате начавшегося в 2006 году затопления рудника «Уралкалия» в Березниках образовалось четыре провала в черте города, последний из которых – рядом со школой №26 в феврале 2015 года.