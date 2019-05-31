Первый канал отреагировал на новые обвинения в адрес «Голос. Дети»

Первый канал считает инцидент, связанный с голосованием в финале «Голос. Дети», исчерпанным после спецвыпуска 24 мая; в данный момент телеканал работает над тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась, сообщили в его пресс-службе.

В сообщении указывается, что «спецвыпуск 24 мая поставил точку в шестом сезоне проекта «Голос. Дети» и на этом мы считаем инцидент исчерпанным», передает РИА «Новости».

Теперь же «единственная задача канала – не допустить повторения случившегося», и он над этим «активно работает».

Ранее стало известно, что житель Уфы Ильгиз Валеев, сестра которого принимала участие в шоу «Голос. Дети», подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту нечестного голосования.

Напомним, Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как проверка подтвердила – на голосование было оказано внешнее воздействие.

После победителями были объявлены все финалисты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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