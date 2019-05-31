Брат участницы «Голос. Дети» подал заявление в полицию

Житель Уфы Ильгиз Валеев, сестра которого принимала участие в телевизионном проекте «Голос.Дети», подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту нечестного голосования на шоу, сообщил адвокат заявителя Искандер Фахретдинов.

Фахретдинов сообщил, что заявление Валеева в Останкинский отдел полиции Москвы было передано 30 мая, передает РИА «Новости».

В заявлении мужчина просит правоохранителей «провести проверку по поводу нечестного голосования, возбудить уголовное дело по статье «оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», а также дать оценку действиям Абрамовых Алсу и Яна».

Ранее в программе участвовала двоюродная сестра Валеева Рушана, но девочка не одержала победу.

«С результатом голосования телепередачи, в котором победила Абрамова Микелла Яновна, я согласен не был, посчитав, что победа была куплена», – говорится в тексте заявления уфимца.

Напомним, Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили – на голосование было оказано внешнее воздействие.

После победителями были объявлены все финалисты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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