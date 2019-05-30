Биткоин впервые за год превысил 9 тыс. долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – впервые с мая 2018 года превысила 9 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.06 мск биткоин дорожал на 3,35%, до 9,002 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,74%, до 9,013 тыс. долларов, преодолев таким образом отметку в 9 тыс. долларов впервые с мая 2018 года.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина превысила 7 тыс. долларов впервые с октября 2018 года.