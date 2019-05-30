СК проверит «кровавую фотосессию» у мемориала «Малая земля»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты из программы на телевидении, среди которых фотосессия у мемориала «Малая земля» в Новороссийске.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты, упомянутые в эфире федерального телеканала, в число которых попали сюжет о фотосессии молодых людей у мемориала «Малая земля» в Новороссийске, видео стрельбы в воздух из кабриолета в Краснодаре, сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, в программе рассказали историю жителей дома во Владивостоке, которых после жалобы председателя ТСЖ суд обязал освободить помещения, так как без жильцов последнего этажа нагрузка на конструкцию дома будет меньше.

«По всем озвученным в эфире фактам председатель Следственного комитета РФ поручил... организовать проведение доследственных проверок, в рамках которых следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить всех участников инцидентов и принять процессуальное решение», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что жители Новороссийска возмутились «кровавой фотосессией» у мемориала «Малая земля». Такое название фотосессия получила из-за использования участниками красной краски, разлитой по капоту автомобиля для имитации крови.