Ученые Росатома проведут испытания «убийцы метастазов»

В России пройдут доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения костных метастазов; исследования проведут по заказу петербургского Радиевого института им. Хлопина (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом»).

Радиевый институт организовал конкурс на право проведения доклинических исследований такого радиофармацевтического препарата «на моделях опухолевого роста животных», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы на сайте закупок Росатома.

В настоящее время качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний связывают с возможностями адресной терапии с использованием так называемых альфа-излучающих радионуклидов, к которым относится и радий-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях – там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака. Поэтому радий-223 часто называют «убийцей метастазов».

Радий-223 считается перспективным медицинским радионуклидом еще и потому, что не требует связывания с достаточно сложными биологически активными молекулами, а может использоваться в виде простого неорганического соединения – хлорида Ra-223, что существенно упрощает процесс создания альфа-излучающего радиофармпрепарата.

Препарат на основе хлорида Ra-223 уже используется в Германии и США для лечения костных метастазов. В России подобных типов препаратов пока нет, поэтому создание препаратов на базе хлорида Ra-223 актуально для сохранения фармацевтической безопасности страны.

Целью нынешней работы является проведение доклинических испытаний раствора хлорида радия-223 для оценки его противоопухолевой активности у мышей с очень агрессивным типом рака кожи – высокометастазирущей меланомой. Также предстоит изучить действие препарата на ранний этап метастазирования опухоли у этих подопытных животных.

По результатам исследований планируется провести клинические испытания препарата в лечебных заведениях Минздрава России при лечении больных раком предстательной железы с метастазами в кости, говорится в техническом задании.

Радиевый институт им. Хлопина был создан в 1922 году для получения препаратов радия. Институт был центром, в котором зародилась и проходила становление отечественная атомная наука и техника. Сейчас институт ведет исследования, связанные, в основном, с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов, и является одним из российских и мировых лидеров в этих направлениях.