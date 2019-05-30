Мужчину подстрелили в драке в Москве

В результате стрельбы на юге Москвы пострадал человек, его госпитализировали.

«Накануне в полицию обратились граждане и заявили, что по адресу: Пролетарский пр-т, 14/49, корп. 1, происходит драка. На месте прибывший наряд полиции обнаружил мужчину 1979 года рождения с огнестрельным ранением живота. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы московского главка МВД.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, на прошлой неделе таксист устроил стрельбу из пулемета во дворе жилого дома в Подмосковье.