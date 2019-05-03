Безопасность россиян на День Победы обеспечат тысячи росгвардейцев

Охрану порядка и безопасность россиян во время мероприятий по празднованию Дня Победы будут обеспечивать порядка 37 тыс. сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По всей стране для обеспечения общественного порядка будет выделено 37 тыс. человек личного состава. В Москве в мероприятиях по обеспечению общественной безопасности примут участие 5 тыс. росгвардейцев», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Патрули вневедомственной охраны Росгвардии на праздник будут проходить максимально близко к местам отдыха граждан.

« В этот день на дежурство выйдут 6 тыс. групп задержания вневедомственной охраны, это 12 тыс. человек», – заключили в Росгвардии.