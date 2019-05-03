Стало известно место похорон авиаконструктора Новожилова

Авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, сообщила пресс-служба ПАО «Ильюшин».

В пресс-службе «Ильюшина» уточнили, что церемония прощания пройдет 7 мая, передает ТАСС.

Также там добавили, что церемония погребения будет совершена «с почестями, достойными памяти выдающегося авиаконструктора».

Ранее в мэрии Москвы сообщали, что Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов ушел из жизни в воскресенье, 28 апреля, в возрасте 93 лет.