Умер авиаконструктор Новожилов

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов ушел из жизни в воскресенье, 28 апреля, в возрасте 93 лет, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов», – сказал источник ТАСС.

Генрих Васильевич Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве в семье военных.

Академик Академии наук (АН) СССР, затем РАН (избран в 1984 году). Доктор технических наук (1975), профессор. Как инженер-конструктор участвовал в создании пассажирского самолета Ил-14, штурмовика Ил-40, реактивного бомбардировщика Ил-46. Был ведущим инженером по разработке бомбардировщика Ил-54.

С 1964 года занимал должность главного конструктора и первого заместителя генерального конструктора Сергея Ильюшина. По его руководством был создан самый распространенный самолет военно-транспортной и гражданской авиации Ил-76.

Был одним из инициаторов проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском. В 1992 году авиаконструктор со своим предприятием участвовал в первой российской выставке «Мосаэрошоу», с которой и ведет историю МАКС.