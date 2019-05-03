Подростков в США обвинили в подготовке взрыва в школе

В американском штате Нью-Йорк троим 16-летним подросткам предъявлены обвинения в подготовке взрыва в школе, сообщают СМИ.

Подростки в школьном автобусе обсуждали изготовление бомбы. Их услышали другие ученики и рассказали школьной администрации, которая вызвала полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC7.

Предполагаемых злоумышленников задержали прямо в школе, при обысках в их домах нашли книгу с информацией об изготовлении взрывного устройства.