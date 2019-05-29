Коты-«преступники» стали звездами Instagram

Автор Instagram-аккаунта Cat Shaming публикует снимки и видео, доказывающие, что кошки на самом деле не так безобидны, какими кажутся.

Какими бы очаровательными и невинными не казались кошки, их внешность обманчива. Хозяева усатых делятся в Instagram историями о том, как их пушистые питомцы вышли из-под контроля и позабыли о хорошем поведении.

За время существования аккаунт со 142 тыс. подписчиков собрал фото и видео свыше 2 тыс. пушистых преступников. Газета ВЗГЛЯД отобрала лучшие «преступления» кошек, которые устраивают хаос в доме, воруют еду, нападают на хозяев, но при этом выглядят безобидными.

Я Кио. Я просто мяукаю около двери, но когда ее открывают, я решаю остаться снаружи. Этим утром я проделал этот трюк уже четыре раза.

Меня зовут Лея, мой человек завел робот-пылесос, и я требую, чтобы он работал, когда мне скучно. Особенно ночью.

Вчера вечером один из нас помочился на кровать рядом с хозяйкой, но мы не скажем ей, кто это был.

Привет, я – Маки, и это моя миска. Не понимаю, почему моя мама продолжает класть сюда фрукты.

В этом списке покупок не было ничего для меня, ни одной вкусняшки. Тогда и для тебя еды не будет.

Это Феникс, он любит заниматься дизайном обуви, а затем отдыхает. Чтобы сделать заказ – напишите его хозяйке.

Я искал мою любимую кружку этим утром. Мой кот – козел.

Это Астро и ему должно быть стыдно за то, что он съел мою справку о проверке зрения, которую нужно было приложить к заявлению на получение водительских прав.

Привет, я Мунини, и я живу в сельской местности на юге Франции. Я уже убил оливковое дерево, точа об него когти. Сегодня я предпочел что-то более шикарное, более городское … Шанель.

Это Бу. Весь день он провел один, и вот что случилось.

Меня зовут Пух. Я брожу по домам других людей, дерусь с их кошками и ем их еду.

Вот что происходит, когда у вас есть целая коробка пончиков, и вы не делитесь со мной.

Я мистер Би-Би. Я не живу здесь, но я знаю, где лежат угощения, и как войти в этот дом незамеченным.