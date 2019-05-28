ООН призвала немедленно освободить задержанных в Косово сотрудников

Глава миссии ООН в Косово Захир Танин призвал немедленно освободить задержанных сотрудников организации.

Об этом сообщает ТАСС.

Акция полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии, задержаны 22 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово – гражданин России Михаил Краснощеков.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи объяснил, что Краснощеков был задержан, так как сопротивлялся действиям правоохранительных органов. Сейчас он находится в больнице города Митровица.

За акцией полиции последовали протесты местного населения – люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность армии страны.

МИД России указал на потакание Косово со стороны Евросоюза и США.