Свердловский депутат явился на заседание комитета с котом

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пришел на заседание комитета по аграрной политике с котом, сообщают СМИ.

В ходе заседания комитета парламентарии обсуждали закон, запрещающий удаление когтей у животных, сообщило Ura.ru в своем телеграм-канале.

Вегнер рассказал, что питомца зовут Зисьман, он принадлежит помощнику депутата.

Ранее Вегнер на своей странице в Facebook рассказал о том, как важен этот законопроект. «Варвары обижают котеек. Режут им последую фалангу лапы с когтем, ну чтобы не драли им дорогие диваны, ковры и платья. Депутаты не спят и видят сие мерзостное деяние», – написал он.

Он добавил, что нарушителей закона «ждет в аду геенна огненная, кол осиновый и штраф по переходу».