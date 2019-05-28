Беглов потребовал ускорить создание «лайт-версии» бюджета Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал не позднее третьего квартала 2019 года создать популярную версию действующего бюджета Северной столицы, с которой смогут ознакомиться горожане.

Во вторник в ходе совещания правительства региона по бюджетным вопросам Беглов озвучил ряд принципиальных моментов. В первую очередь врио губернатора потребовал создать популярную версию действующего бюджета города, с которой было бы удобно ознакомиться горожанам. «Бюджет города должен быть понятен горожанам. Надо его популяризировать, чтобы наши жители знали, на что мы тратим деньги. Это очень важно», – сказал Александр Беглов, передает Regnum.

Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что популярное изложение главного финансового документа готовится к моменту внесения бюджета на 2020 год. Беглов в ответ потребовал подготовить облегченную версию бюджета не позднее третьего квартала 2019 года. «Еще вам три месяца для того, чтобы горожане знали: что, зачем и почему», – сказал своему заместителю глава города.

Он особо подчеркнул, что в этом документе должны быть четко представлены расходы на содержание чиновников, депутатов, органов госвласти и муниципальных структур. «Мы не скрываем эти цифры. Покажите, за что платят горожане, а они оценят», – сказал Беглов.

В настоящее время, констатировал Беглов, мало кто из горожан может ответить на вопрос о бюджете Петербурга и своего района. «Сделайте популярную книжечку небольшую, ее можно раздавать, разместите на своих сайтах. Власть должна быть открытой. Бюджет – это деньги горожан», – добавил Беглов.

Он также потребовал создать популярную версию генплана Санкт-Петербурга и основных показателей имущественного комплекса города. «Мы должны объяснять, что происходит с бюджетом, с имущественным комплексом, с генеральным планом», – резюмировал врио губернатора.

Кроме того, Беглов потребовал ускорить создание специального сайта, на котором будут представлены планы развития новых территорий, указано наличие или отсутствие социальной и транспортной инфраструктуры, обозначены сроки ее появления в том или ином районе. Это позволит жителям принимать осознанные решения при приобретении жилья, понимать, что и когда появится в том месте, где они живут или собираются поселиться.

В рамках заседания в Смольном также было озвучено, что госдолг Петербурга уменьшился на 4,7 млрд рублей. Так, председатель комитета финансов Алексей Корабельников отметил, что по состоянию на 1 января 2019 года долг оценивался в 30,1 млрд рублей. Соотношение долга Петербурга и его доходов оценивается в 5,4%. Снизить задолженность удалось за счет погашения двух кредитов из федерального бюджета, сообщает портал «Народные Новости».

На заседании также отметили, что упор в бюджетной политике команды Беглова будет сделан на социальные направления – так, на детские поликлиники и кабинеты врачей общей практики планируется потратить порядка 240 млн рублей. В частности, до конца 2019 года все детские поликлиники Петербурга должны перейти на формат «бережливой поликлиники». Каждая из них получит до одного млн рублей на закупку необходимого медицинского оборудования, сообщил глава территориального фонда ОМС Александр Кужель.

В свою очередь Беглов заметил, что в проекте «Бережливая поликлиника» в Петербурге примут участие 75 медучреждений, которые станут удобнее для пациентов до конца этого года. При этом врио губернатора подчеркнул, что «бережливая» не означает, что власти будут экономить на детях, напротив, речь идет о том, чтобы беречь каждого ребенка и сделать все возможное, чтобы поход к врачу был максимально комфортным для юного пациента.

«Мы должны сделать так, чтобы поликлиника была похожа на детский сад, чтобы ребенок, приходя в медицинское учреждение, не боялся, а сам знал куда идти. Для этого помещения должны быть комфортными для детей», – отметил Беглов, передает «Петербургский дневник».

Также он попросил ускорить работу по разделению регистратуры в детских поликлиниках: чтобы разделить детей до двух лет и детей в возрасте от двух до семи лет, пишут «Невские Новости».

Кроме того, по мнению врио губернатора, новорожденным детям должны создавать электронные медкарты в роддомах. Это должно избавить медицинский персонал от бумажной волокиты, подчеркнул Беглов.

Отдельное внимание он остановил также на увеличении рождаемости и кадровой политике. Беглов считает, что медиков нужно привлекать на работу не только достойным уровнем заработной платы, но и нормальными условиями. «Один компьютер на двоих – это мало. Медиков много», – заключил Беглов.

Что касается решения наболевших проблем ЖКХ в городе – Беглов поручил выйти на темпы ремонта теплосетей в объеме не менее 300 километров ежегодно. «Такая задача стоит. Я поставил. Конечно, стоит денег. Но деньги нужно находить на это дело», – сказал Беглов, сообщает «Мойка 78».

Он отметил, что нужно выходить из положения, когда количество нуждающихся в ремонте сетей только увеличивается, а не уменьшается. «Понятно, что все сети одновременно мы не сможем заменить, отремонтировать. Это требует времени», – отметил Беглов.

В качестве более быстрой и бюджетной меры он предложил заняться оснащением ремонтных бригад и сокращением нормативных сроков. Заняться этим вопросом врио губернатора поручил председателю комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрею Бондарчуку. Доложить об итогах работы ему предстоит в сентябре 2019 года.

25 мая временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет принимать участие в выборах главы города.

Ранее эксперты отметили целеустремленность Беглова. «Александра Беглова отличает многолетний опыт административной работы – как на региональном, так и на федеральном уровне. Такой бэкграунд помог врио стать одним из наиболее эффективных региональных лоббистов и получить личную поддержку первых лиц государства по целому ряду значимых направлений», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному врио губернатора Санкт-Петербурга.

В то же время политолог Алексей Мартынов, комментируя стратегию развития города, которую представил Беглов, заявил, что врио губернатора Санкт-Петербурга в короткие сроки удалось «расшевелить чиновничье болото среднего звена», в котором тонули самые перспективные инициативы.