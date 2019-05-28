Москвичей предупредили об угрозе торнадо

В Москве сильная жара может смениться на шквалы, смерчи и торнадо, заявил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН климатолог Владимир Семенов.

Подобные опасные явления формируются в столичном регионе в конце мая – начале июня, пояснил специалист в разговоре с АГН «Москва».

«Сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и тогда могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы. То есть такой период жары, безусловно, повысит вероятность формирования шквалов», – отметил он.

По его мнению, торнадо и шквалы могут формироваться после длительной жары. «Вероятность возникновения таких явлений остается вплоть до сентября-октября, когда похолодает и атмосфера станет более устойчивой», – подчеркнул специалист.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о надвигающейся жаре, которая на текущей неделе может достигнуть 30-32 градусов.