Беглов и Матвиенко возложили цветы к Медному всаднику

В понедельник к памятнику императору Петру I – Медному всаднику – возложили цветы в связи с 316-й годовщиной со дня основания Санкт-Петербурга спикер Совфеда Валентина Матвиенко и врио главы города Александр Беглов.

Также в честь дня рождения города зажгли огни Ростральных колонн, сообщает «Пятый канал».

Ровно 316 лет назад Петр Великий заложил первый камень в основание Петропавловской крепости, что стало началом строительства новой столицы.