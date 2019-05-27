В Москве два теплохода задели друг друга из-за ветра

Два теплохода задели друг друга на причале Северного речного вокзала Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Причиной столкновения стали сильные порывы ветра, передает РИА «Новости».

«На причале номер 1 от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно», – сказал собеседник.

Отмечается, что в результате произошедшего оба прогулочных теплохода получили незначительные повреждения корпусов. Пострадавших, а также серьезных последствий для судоходства нет.