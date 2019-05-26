Полиция Брюсселя задержала участников протеста «желтых жилетов»

В Брюсселе задержали около 20 человек на несанкционированной акции «желтых жилетов», сообщили в управлении полиции по центральному округу Иксель.

Одна группа протестующих – несколько сотен человек – собрались в районе Северного вокзала. Полиция применила баллончики со слезоточивым спреем, передает РИА «Новости».

Часть участников акции вырвалась из оцепления и направилась в центр. Они дошли до центральной площади Гран-пляс и попытались скрыться в одном из магазинов на прилегающей улице. Полицейские их задержали.

В субботу во Франции продолжились протесты «желтых жилетов». По данным МВД республики, участие в них приняли всего 12,5 тыс. человек, 2,1 тыс. из которых вышли на улицы Парижа. Во время акции в Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France.