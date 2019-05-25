Полицейский во Франции избил дубинкой корреспондента RT

Во время акции «желтых жилетов» полицейский в Тулузе избил дубинкой корреспондента RT France Фредерика Эгуи, сообщает RT.

Когда полицейский напал на сотрудника RT France, тот «попытался прокричать, что он пресса», но полицейский все равно нанес ему «несколько ударов дубинкой», сообщает RT в Telegram.