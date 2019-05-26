Боевики в Сирии объяснили, откуда у них оружие для наступления

Турция наращивает поставки вооружений боевикам, которые выступают против правительственных войск Сирии и российских сил в САР, сообщили источники в сирийской оппозиции.

Такое решения связано с тем, что Анкаре не удалось убедить российскую сторону в необходимости прекращения операций против боевиков. Противники Дамаска заявляют, что приток беженцев в Турцию вызван наступлением сирийских войск, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, сирийская оппозиция получает десятки бронированных машин, РСЗО «Град», противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Именно эти поставки сделали возможных захват боевиками города Кафр-Набуда, который ранее освободили правительственные силы Сирии.

Как заявляет Reuters, Анкара готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии путем усиления своего военного контингента на базах, созданных в рамках соглашения о деэскалации.