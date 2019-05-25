Украина выразила протест России

Украина выразила России протест из-за визита председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Крым, говорится в заявлении МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 года председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – в Автономную Республику Крым и город Севастополь», – отмечается в сообщении на сайте МИД.

В Киеве заявляют, что «никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь как части территории Украины».

24-25 мая в Крыму проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».