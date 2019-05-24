Размотавшийся трос повредил фюзеляж «Суперджета» при посадке в Ижевске

Во время посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Ижевске у лайнера размотался трос, повредив фюзеляж судна, сообщило московское следственное управление на транспорте.

«По предварительным данным, сегодня при подготовке к вылету воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Ижевск, работниками наземных служб не был отцеплен трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал», – сообщается на сайте ведомства.