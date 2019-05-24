Главу ростовского УФНС задержали по делу о крупном хищении

В Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержана и.о. руководителя регионального УФНС Ирина Александрова, рассказал источник в силовых органах.

«Установлено, что Александрова вопреки факту выявления нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС, в нарушение Налогового кодекса России отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес ООО «ДИС» в сумме 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств в указанной сумме», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

В отношении Александровой возбуждено уголовное дело, а в ее доме и офисе проведены обыски, уточняется в сообщении.

Между тем представитель УФНС Ростовской области информацию о задержании Александровой не подтвердили, сказав, что с 24 мая она находится в отпуске.

В среду в Ростове-на-Дону арестовали заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, подозреваемого в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена».

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. Также под стражу был взят и Сергей Мищенко – директор строительной компании, выполнявшей работы по благоустройству стадиона. Они оба подозреваются в нанесении ущерба бюджету в размере 223 млн рублей.