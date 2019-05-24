На МЦК произошел сбой в движении поездов

Движение поездов Московского центрального кольца приостановили по техническим причинам.

«Из-за неисправности стрелочного перевода на перегоне в сторону станции Зорге было приостановлено движение электропоездов», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

Электрички временно не ходили в сторону станции Зорге. Остановка поездов составила 29 минут.

В четверг в московском метро произошел очередной крупный сбой. Неисправный поезд заблокировал движение, в тоннеле застряли пассажиры двух других составов.