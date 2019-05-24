Мединский заявил о 600 годах предвзятости к России

Министр культуры Владимир Мединский, отвечая на слова представлявшего Россию на «Евровидении-2019» певца Сергея Лазарева о предвзятости на песенном конкурсе, напомнил о столетиях несправедливого отношения к стране со стороны Европы.

Мединский заявил, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением о предвзятости в отношении России на «Евровидении», что не может сказать что-то конкретно о песенном конкурсе, так как «не хочется комментировать вещи, в которых глубоко не разбираешься», передает РИА «Новости».

Однако он указал, что к России «вообще в Европе в последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо».

При этом он считает, что развитие межкультурного сотрудничества может со временем изменить ситуацию: «Тут надо не жаловаться на судьбу в силу нашей громадности, а спокойно работать, налаживать человеческие межкультурные связи, чем мы по мере сил и занимаемся. Как правило, чем больше почвы для сотрудничества, тем меньше предвзятости».

Напомним, Сергей Лазарев, исполнявший балладу Scream, занял третье место на «Евровидении» в 2019 году. Он заявлял, что к России предвзято относятся на «Евровидении», но согласился представлять страну на конкурсе и в третий раз, если его выберут зрители.

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