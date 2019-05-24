Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии

Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.

По данным осведомленного источника, боевики установили контроль над военной базой и захватили штаб, взяв в заложники группу офицеров. В обмен на захваченных заложников боевики потребовали от сирийских властей освободить их бывшего командира Хайсама аль-Харири, который был ранее арестован армейской разведкой, передает ТАСС.

Командование ВС Сирии пока не прокомментировало события в Джилине.

Напомним, в понедельник боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.

В четверг армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о самоубийственном решении, которое приняли сирийские боевики.

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