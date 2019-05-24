Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии

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24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 03:04  |  vz.ru
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Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Британию и США унизили в Индийском океане

Чагос мог бы стать «райским» курортом, если бы не военные и геополитические обстоятельстваФото: Sergi Reboredo/Picture
alliance/Global Look Press
ГА ООН проголосовала о судьбе осколка Британской империи, имеющего военно-стратегическое значение. Лондону предписали прекратить оккупацию архипелага Чагос в Индийском океане. В свое время британцы ради размещения военной базы США, откуда американцы летали бомбить Ирак, депортировали местное население. Теперь управление островами надлежит как можно скорее передать Маврикию. Как Лондон и Вашингтон отреагируют на дипломатическое унижение и удастся ли туземцам вернуться домой? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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Терроризму в России сломан хребет

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
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Почему атака США на Huawei была ошибкой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит, и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...
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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
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          • Зависит от предлагаемых условий

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            Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии

            24 мая 2019, 00:56

            Текст: Антон Никитин

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            Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.

            По данным осведомленного источника, боевики установили контроль над военной базой и захватили штаб, взяв в заложники группу офицеров. В обмен на захваченных заложников боевики потребовали от сирийских властей освободить их бывшего командира Хайсама аль-Харири, который был ранее арестован армейской разведкой, передает ТАСС.

            Командование ВС Сирии пока не прокомментировало события в Джилине.

            Напомним, в понедельник боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.

            В четверг армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб.

            Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о самоубийственном решении, которое приняли сирийские боевики.

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