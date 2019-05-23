В Сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В Интернете появились видео со свадьбы украинских артистов Насти Каменских и Алексея Потапенко, больше известного как Потап.

Записи с торжества опубликованы на странице музыкантов в Instagram.

На одном из роликов артисты обмениваются кольцами под аплодисменты гостей. Также в соцсети показали танец молодоженов, во время которого Потап произносит: «Моя любовь – это константа».

По информации Russia Today, артисты отметили свадьбу в одном из киевских ресторанов.

В четверг Каменских объявила о свадьбе с Потапом в своем Instagtram.

Дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Наибольшую известность группе принесли песни «Не пара», «Чумачечая весна», «У мамы». В 2017 году музыканты приостановили совместную деятельность и начали сольную карьеру.

Отметим, что Потапенко и Каменских, которые исполняют многие песни на русском языке, не раз сталкивались на Украине с обвинениями в предательстве. Например, в 2016 году из-за действий националистов сорвались концерты артистов в Хмельницком и Львове. Летом 2018 года на Каменских обрушились с критикой за поездку в «российский» Баку.