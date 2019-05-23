Конкурс «Лидеры России» назвали важным инструментом для развития города

Глава администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева на дискуссии «Будущее города. Люди в новой городской среде» в Музее современного искусства «Эрарта» отметила, что важно вовлекать людей в систему управления; при этом важным инструментом для развития города назван конкурс «Лидеры России».

В ходе дискуссии приглашенные эксперты обсудили пути обеспечения гармоничного и поступательного развития города. Одним из важных и нужных инструментов назвали проведение кадрового конкурса для управленцев по модели федерального проекта «Лидеры России».

В дискуссии, посвященной городскому развитию, приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, глава Комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями администрации Санкт-Петербурга Юлия Аблец, председатель Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Алла Вучкович, вице-президент BIOCAD по HR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова, ректор корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев, главный координатор проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе, директор Научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии ЛГУ Арсений Майоров, вице-президент СПб ТПП, президент – генеральный конструктор «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», вице-президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. Модерировал обсуждение управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

«У такого блистательного города, как Санкт-Петербург, должно быть блистательное будущее, и оно будет таким, это точно», – отметила Любовь Совершаева.

Описав четыре основных направления развития Санкт-Петербурга, намеченные исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым, она подчеркнула, что эти планы «не могут быть реализованы без основного – без человеческого потенциала, без кадров, которые все это будут делать».

«Мы пришли к выводу, что начинать надо с себя. В современном мире мы должны быстро перестраивать свою систему управления под те требования, те вызовы, которые перед нами ставятся. Проводя панельную дискуссию, в которой участвовали практически все вице-губернаторы и председатели комитетов, мы четко почувствовали, что городское управление отстает от управления, которое есть в бизнесе и обществе, что мы чуть-чуть не успеваем по всем требованиям реагировать на вызовы. Мы понимаем, что надо что-то делать, перестраивать себя», – указала Любовь Совершаева.

По ее словам, в Санкт-Петербурге пройдет конкурс управленцев, аналогичный конкурсу «Лидеры России».

«В ближайшее время будет проведен конкурс, подобный организованному АНО «Россия – страна возможностей». Вскоре Александр Дмитриевич заявит о его условиях», – заверила она.

Вице-президент городской Ассоциации промышленных предприятий Кирилл Соловейчик подчеркнул уникальность Санкт-Петербурга.

«Наш город всегда был городом общепроизводственных объединений, мы всегда могли создавать уникальную, но в первую очередь штучную продукцию, мы не зацикливались на серийных производствах, которые требуют меньшей квалификации. Мы – город разработчиков, город университетов, город образования. Мы – первый город, который начал выявлять студентов под технологические запросы крупнейших промышленных компаний в рамках работы Фонда содействия инновациям. Мы IT-столица – и не только потому, что крупнейшие IT-компании находятся в Санкт-Петербурге, но и потому, что количество стартапов в области информационных технологий у нас тоже очень велико», – сказал он.

Представитель BIOCAD Александра Глазкова в рамках дискуссии сообщила, что ее компания появилась в Москве, но со временем переехала в Петербург из-за большого кадрового потенциала города, талантливых специалистов и студентов. Она также отметила, что средний возраст сотрудников компании составляет 28 лет, а руководители немного старше 30 лет.

«Руководитель – это не всегда вариант суперкарьерного роста, экспертиза в глубину – это тоже очень важно. И каждый сам для себя принимает решение», – добавила она.

По оценке Юлии Аблец, главы Комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями администрации Санкт-Петербурга, в городе созданы все условия для развития молодежи.

«Мы имеем уникальные условия в городе для развития молодых людей. Высшие школы, технопарки, бизнес-инкубаторы и в целом культурно-историческое наследие города способствуют тому, чтобы Санкт-Петербург продолжал оставаться точкой притяжения не только для Северо-Запада, но и для всей России. Для этого очень важно сформировать два ключевых института – социальные лифты и образовательные программы нового современного формата с возможностью получить менторскую поддержку», – сказала она.

В то же время Аблец отметила, что молодежи требуется содействие, опыт наставников для того, чтобы ее идеи могли воплощаться в жизнь.

«Молодежь умеет генерировать идеи, у нее открытое сознание (open-minded), но молодым людям сложно формировать команды, объединять вокруг себя людей, вести их за собой. Поэтому многие общественные и социальные инициативы, которые рождают молодые ребята, не могут дальше развиваться. Также им крайне сложно ориентироваться в современном потоке информации, и здесь менторская помощь опытных наставников, опытных руководителей крайне нужна. Наша задача – формировать площадки, на которых, с одной стороны, можно будет себя проявить и показать, а с другой – получить широкую образовательную программу и поддержку», – объяснила Юлия Аблец.

«Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.