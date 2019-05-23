Конкурс «Лидеры России» назвали важным инструментом для развития города

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Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Британию и США унизили в Индийском океане

Чагос мог бы стать «райским» курортом, если бы не военные и геополитические обстоятельстваФото: Sergi Reboredo/Picture
alliance/Global Look Press
ГА ООН проголосовала о судьбе осколка Британской империи, имеющего военно-стратегическое значение. Лондону предписали прекратить оккупацию архипелага Чагос в Индийском океане. В свое время британцы ради размещения военной базы США, откуда американцы летали бомбить Ирак, депортировали местное население. Теперь управление островами надлежит как можно скорее передать Маврикию. Как Лондон и Вашингтон отреагируют на дипломатическое унижение и удастся ли туземцам вернуться домой? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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Терроризму в России сломан хребет

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
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Почему атака США на Huawei была ошибкой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит, и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...
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            Конкурс «Лидеры России» назвали важным инструментом для развития города

            23 мая 2019, 20:15

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Глава администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева на дискуссии «Будущее города. Люди в новой городской среде» в Музее современного искусства «Эрарта» отметила, что важно вовлекать людей в систему управления; при этом важным инструментом для развития города назван конкурс «Лидеры России».

            В ходе дискуссии приглашенные эксперты обсудили пути обеспечения гармоничного и поступательного развития города. Одним из важных и нужных инструментов назвали проведение кадрового конкурса для управленцев по модели федерального проекта «Лидеры России».

            В дискуссии, посвященной городскому развитию, приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева,  глава Комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями администрации Санкт-Петербурга Юлия Аблец, председатель Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Алла Вучкович, вице-президент BIOCAD по HR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова, ректор корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев, главный координатор проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе, директор Научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии ЛГУ Арсений Майоров, вице-президент СПб ТПП, президент – генеральный конструктор «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», вице-президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. Модерировал обсуждение управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

            «У такого блистательного города, как Санкт-Петербург, должно быть блистательное будущее, и оно будет таким, это точно», – отметила Любовь Совершаева.

            Описав четыре основных направления развития Санкт-Петербурга, намеченные исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым, она подчеркнула, что эти планы «не могут быть реализованы без основного – без человеческого потенциала, без кадров, которые все это будут делать».

            «Мы пришли к выводу, что начинать надо с себя. В современном мире мы должны быстро перестраивать свою систему управления под те требования, те вызовы, которые перед нами ставятся. Проводя панельную дискуссию, в которой участвовали практически все вице-губернаторы и председатели комитетов, мы четко почувствовали, что городское управление отстает от управления, которое есть в бизнесе и обществе, что мы чуть-чуть не успеваем по всем требованиям реагировать на вызовы. Мы понимаем, что надо что-то делать, перестраивать себя», – указала Любовь Совершаева.

            По ее словам, в Санкт-Петербурге пройдет конкурс управленцев, аналогичный конкурсу «Лидеры России».

            «В ближайшее время будет проведен конкурс, подобный организованному АНО «Россия – страна возможностей». Вскоре Александр Дмитриевич заявит о его условиях», – заверила она.

            Вице-президент городской Ассоциации промышленных предприятий Кирилл Соловейчик подчеркнул уникальность Санкт-Петербурга.

            «Наш город всегда был городом общепроизводственных объединений, мы всегда могли создавать уникальную, но в первую очередь штучную продукцию, мы не зацикливались на серийных производствах, которые требуют меньшей квалификации. Мы – город разработчиков, город университетов, город образования. Мы – первый город, который начал выявлять студентов под технологические запросы крупнейших промышленных компаний в рамках работы Фонда содействия инновациям. Мы IT-столица – и не только потому, что крупнейшие IT-компании находятся в Санкт-Петербурге, но и потому, что количество стартапов в области информационных технологий у нас тоже очень велико», – сказал он.

            Представитель BIOCAD Александра Глазкова в рамках дискуссии сообщила, что ее компания появилась в Москве, но со временем переехала в Петербург из-за большого кадрового потенциала города, талантливых специалистов и студентов. Она также отметила, что средний возраст сотрудников компании составляет 28 лет, а руководители немного старше 30 лет.

            «Руководитель – это не всегда вариант суперкарьерного роста, экспертиза в глубину – это тоже очень важно. И каждый сам для себя принимает решение», – добавила она.

            По оценке Юлии Аблец, главы Комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями администрации Санкт-Петербурга, в городе созданы все условия для развития молодежи.

            «Мы имеем уникальные условия в городе для развития молодых людей. Высшие школы, технопарки, бизнес-инкубаторы и в целом культурно-историческое наследие города способствуют тому, чтобы Санкт-Петербург продолжал оставаться точкой притяжения не только для Северо-Запада, но и для всей России. Для этого очень важно сформировать два ключевых института – социальные лифты и образовательные программы нового современного формата с возможностью получить менторскую поддержку», – сказала она.

            В то же время Аблец отметила, что молодежи требуется содействие, опыт наставников для того, чтобы ее идеи могли воплощаться в жизнь.

            «Молодежь умеет генерировать идеи, у нее открытое сознание (open-minded), но молодым людям сложно формировать команды, объединять вокруг себя людей, вести их за собой. Поэтому многие общественные и социальные инициативы, которые рождают молодые ребята, не могут дальше развиваться. Также им крайне сложно ориентироваться в современном потоке информации, и здесь менторская помощь опытных наставников, опытных руководителей крайне нужна. Наша задача – формировать площадки, на которых, с одной стороны, можно будет себя проявить и показать, а с другой – получить широкую образовательную программу и поддержку», – объяснила Юлия Аблец.

            «Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

            Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.


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